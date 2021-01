Maltempo a Napoli: crolla lo storico Arco Borbonico sul Lungomare (Di domenica 3 gennaio 2021) Maltempo a Napoli: crolla l’Arco Borbonico del ‘700 (abbandonato da anni e conosciuto anche come “’O Chiavicone”). Il terribile Maltempo degli scorsi giorni a Napoli, dopo che il vento e le onde del mare sono arrivate sulla strada mettendo in pericolo le auto che transitavano e provocando danni ai ristoranti sul Lungomare, ha portato al crollo di Leggi su 2anews (Di domenica 3 gennaio 2021)l’del ‘700 (abbandonato da anni e conosciuto anche come “’O Chiavicone”). Il terribiledegli scorsi giorni a, dopo che il vento e le onde del mare sono arrivate sulla strada mettendo in pericolo le auto che transitavano e provocando danni ai ristoranti sul, ha portato al crollo di

repubblica : Maltempo a Napoli, crolla l'arco borbonico: era l'ultima testimonianza dell'antico molo - MediasetTgcom24 : Napoli, crolla per il maltempo un arco borbonico del '700 #foto - repubblica : Maltempo: Liguria sotto la neve, disagi. A Napoli un ferito per la caduta di un albero [aggiornamento delle 22:30] - gigiromano : #Maltempo a #Napoli, crolla l'arco #borbonico: era l'ultima testimonianza dell'antico molo - StabiaChannel : #TerzaPagina #Napoli - Maltempo: cade albero in centro, giovane ferito LEGGI LA NEWS: -