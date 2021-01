LIVE – Slalom femminile Zagabria 2021: prima e seconda manche in DIRETTA (Di domenica 3 gennaio 2021) La DIRETTA scritta dello Slalom speciale femminile di Zagabria, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Si riparte con la prima gara del nuovo anno, che segue quella di Semmering vinta dalla svizzera Michelle Gisin. La gara è in programma domenica 3 gennaio, con prima manche alle ore 12:30 e seconda alle 16. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 12:43 – Non bene Irene Curtoni, che al traguardo paga 1.82 da Vlhova. 12:39 – Bene Katharina Liensberger, che è seconda a 32 centesimi dalla testa. 12:38 – Shiffrin si porta in terza posizione con 42 centesimi di ... Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) Lascritta dellospecialedi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Si riparte con lagara del nuovo anno, che segue quella di Semmering vinta dalla svizzera Michelle Gisin. La gara è in programma domenica 3 gennaio, conalle ore 12:30 ealle 16. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA12:43 – Non bene Irene Curtoni, che al traguardo paga 1.82 da Vlhova. 12:39 – Bene Katharina Liensberger, che èa 32 centesimi dalla testa. 12:38 – Shiffrin si porta in terza posizione con 42 centesimi di ...

