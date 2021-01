Il Covid ha davvero cambiato il mondo. E un settore in particolare ne è uscito vincitore (Di domenica 3 gennaio 2021) Il 2021 inizia con Brexit ma in sordina. Boris Johnson si congratula con se stesso, tuttavia l’accordo stipulato da Theresa May era migliore di quello ottenuto da lui. La May lo ha ricordato alla nazione anche se nessuno ci ha fatto molto caso, l’attenzione dei sudditi di sua maestà è ancora concentrata sul Covid e sulle variazioni del virus che costringono la gente a rimanere rintanata in casa. Come loro, la maggior parte della popolazione mondiale ha salutato l’uscita dell’annus horribilis con nel cuore la speranza che il 2021 ci riporti alla normalità. Ma indietro non torneremo più. I lockdown, i soldi dall’elicottero e gli aiuti del governo alle imprese hanno davvero cambiato il mondo, hanno infatti dato una spinta eccezionale ai settori tecnologici ed a quelli a loro connessi. La cosiddetta vita virtuale si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Il 2021 inizia con Brexit ma in sordina. Boris Johnson si congratula con se stesso, tuttavia l’accordo stipulato da Theresa May era migliore di quello ottenuto da lui. La May lo ha ricordato alla nazione anche se nessuno ci ha fatto molto caso, l’attenzione dei sudditi di sua maestà è ancora concentrata sule sulle variazioni del virus che costringono la gente a rimanere rintanata in casa. Come loro, la maggior parte della popolazione mondiale ha salutato l’uscita dell’annus horribilis con nel cuore la speranza che il 2021 ci riporti alla normalità. Ma indietro non torneremo più. I lockdown, i soldi dall’elicottero e gli aiuti del governo alle imprese hannoil, hanno infatti dato una spinta eccezionale ai settori tecnologici ed a quelli a loro connessi. La cosiddetta vita virtuale si è ...

In Italia sono cominciati ad arrivare i vaccini, ormai da alcuni giorni e le persone che hanno già ricevuto il farmaco nel nostro paese sono ben 72.397, secondo l’ultimo dato disponibile sul portale o ...

E' un momento davvero complicato per Victor Osimhen, rientrato a Napoli e risultato positivo al Covid-19 dopo aver festeggiato il suo compleanno in Nigeria con una festa senza mascherine e distanziame ...

