Grande Fratello Vip, fan boicottano il programma? Un’iniziativa di protesta (Di domenica 3 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Incredibile iniziativa messa in atto sui social come protesta al Grande Fratello Vip, il cui scopo è sorprendente. Scopriamone di più. Il Grande Fratello vip continua a far parlare di sé, questa volta per Un’iniziativa portata avanti sui social che è davvero sorprendente. Quest’ultima edizione del reality show ha davvero riscosso molto successo tra il Leggi su youmovies (Di domenica 3 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Incredibile iniziativa messa in atto sui social comealVip, il cui scopo è sorprendente. Scopriamone di più. Ilvip continua a far parlare di sé, questa volta perportata avanti sui social che è davvero sorprendente. Quest’ultima edizione del reality show ha davvero riscosso molto successo tra il

trash_italiano : PS. calcolate che i brasiliani sono una potenza assurda sui reality/televoti: il Grande Fratello Brasile ha anche v… - LaStampa : Un portale brasiliano, che conta quasi 17 milioni di seguaci, pubblica un post in favore di Dayane Mello. E su Twit… - GrandeFratello : BUON 2021 DA GRANDE FRATELLO! #GFVIP - DirceMariaTorre : Grande Fratello Vip - La sfilata di Capodanno commentata da Tommaso Zorzi - michiamogiadaa : THE POWER WE HAVE #tzvip e il grande fratello vedrà chi si è inimicato ahah ???? -