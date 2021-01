Giulia Salemi fa delle confessioni sotto le coperte a Pierpaolo Pretelli (Di domenica 3 gennaio 2021) Venerdì notte tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è scoppiata la passione. Grandi limoni, grattini e coccole (qualcuno parla di grandi carezze) sotto le coperte nel Cucurio. Ieri sera la bella influencer mentre era e letto con il suo amico speciale gli ha anche confessato di essere molto felice quando è in sua compagnia. “Non voglio pensare ai giudizi, io con te sto davvero bene te lo confesso. Se questa è una cosa giusta? Sarei una pazza masochista a ribellarmi a qualcosa che mi fa stare estremamente bene. Sono estremamente felice, per me è raro, ma veramente faccio… io cambio tanto quando tu… all’inizio. All’inizio siamo tutti rigidi e impostati, filtrati. Per me il fatto che tu hai già visto l’infarinatura generale mia è un sospiro di sollievo. Già solo per questo ho vinto. Tu ... Leggi su biccy (Di domenica 3 gennaio 2021) Venerdì notte traè scoppiata la passione. Grandi limoni, grattini e coccole (qualcuno parla di grandi carezze)lenel Cucurio. Ieri sera la bella influencer mentre era e letto con il suo amico speciale gli ha anche confessato di essere molto felice quando è in sua compagnia. “Non voglio pensare ai giudizi, io con te sto davvero bene te lo confesso. Se questa è una cosa giusta? Sarei una pazza masochista a ribellarmi a qualcosa che mi fa stare estremamente bene. Sono estremamente felice, per me è raro, ma veramente faccio… io cambio tanto quando tu… all’inizio. All’inizio siamo tutti rigidi e impostati, filtrati. Per me il fatto che tu hai già visto l’infarinatura generale mia è un sospiro di sollievo. Già solo per questo ho vinto. Tu ...

