Giulia De Lellis: critiche per una pelliccia indossata, lei cancella il post (Di domenica 3 gennaio 2021) Giulia De Lellis è stata nuovamente criticata nelle ultime ore. La ragazza era già stata accusata da alcuni suoi seguaci per essere partita per la Svizzera in occasione del Capodanno. A criticarla, infatti, sono stati soprattutto gli italiani che stanno vivendo le forti restrizioni imposte dal governo a causa dell’emergenza Coronavirus. Nonostante le giustificazioni che L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 3 gennaio 2021)Deè stata nuovamente criticata nelle ultime ore. La ragazza era già stata accusata da alcuni suoi seguaci per essere partita per la Svizzera in occasione del Capodanno. A criticarla, infatti, sono stati soprattutto gli italiani che stanno vivendo le forti restrizioni ime dal governo a causa dell’emergenza Coronavirus. Nonostante le giustificazioni che L'articolo

CheDonnait : Sonia Lorenzini rompe il silenzio su Andrea Damante e Giulia De Lellis, rivelando cos'è successo davvero tra loro m… - vafanciorocazo : RT @calumflawIess: Il problema non è Giulia De Lellis che è ignorante e dice continuamente cazzate ma siete voi che continuate a seguirla - ExTimUpperClass : Il Papa contro Giulia De Lellis e la gente che è andata in vacanza in questa situazione. - fenjiismysmil : RT @calumflawIess: Il problema non è Giulia De Lellis che è ignorante e dice continuamente cazzate ma siete voi che continuate a seguirla - MediasetPlay : Antonello e Stella celebreranno la loro promessa di matrimonio con una grande festa a tema Olimpo. Gemma Galgani e… -