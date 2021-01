‘Gf Vip 5’, dopo le confessioni di Luca Vismara parla Kevin, l’ultimo flirt di Tommaso Zorzi (Di domenica 3 gennaio 2021) Tommaso Zorzi è entrato da single al Grande Fratello Vip 5, ma fino a pochi giorni prima dell’ingresso in Casa non sono mancati dei flirt per il ragazzo. Se alcuni giorni fa Luca Vismara, ex concorrente di Amici, aveva svelato che tra lui e Zorzi c’era stato qualcosa, questa volta a parlare è un’altra persona: Kevin. Il ragazzo ha rivendicato su Biccy, dopo aver appreso la notizia di Vismara, di essere stato l’ultimo flirt di Tommaso prima del Gf Vip: Mi pare strano che Vismara lo frequentasse prima del Grande Fratello, perché prima del Grande Fratello Tommaso usciva con me quasi ogni sera, per non dire tutte le ... Leggi su isaechia (Di domenica 3 gennaio 2021)è entrato da single al Grande Fratello Vip 5, ma fino a pochi giorni prima dell’ingresso in Casa non sono mancati deiper il ragazzo. Se alcuni giorni fa, ex concorrente di Amici, aveva svelato che tra lui ec’era stato qualcosa, questa volta are è un’altra persona:. Il ragazzo ha rivendicato su Biccy,aver appreso la notizia di, di essere statodiprima del Gf Vip: Mi pare strano chelo frequentasse prima del Grande Fratello, perché prima del Grande Fratellousciva con me quasi ogni sera, per non dire tutte le ...

