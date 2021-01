Gattuso: «Sono arrabbiato, troppi errori sotto porta. Osimhen ha chiesto scusa, ma gli parlerò» (Di domenica 3 gennaio 2021) «La mia malattia? C’è di peggio, andiamo avanti». «Io quei gol da calciatore (quelli di Zielinski) li sognavo. Lui danza sul pallone, riesce a fare cose incredibili, sterzate incredibili. È un giocatore completo, ha tutto per diventare un grandissimo. Gli manca cattiveria negli ultimi quindici metri, se stiamo giocando con la mezzapunta è perché riesca farlo molto bene. Mi aspetto molto da lui. Ti hanno fatto arrabbiare i tuoi? «Non puoi arrivare venti volte negli ultimi venti metri e non segnare. Sono arrabbiato perché dieci palle gol Sono tante con tutti i calciatori offensivi che ci mancano. Sul gol subito sembravamo ragazzini che avevano paura di mettere il piede. Il veleno sotto porta mi fa arrabbiare, un problema che ci portiamo da tanto tempo. Creiamo di più e lasciamo meno occasioni agli ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 gennaio 2021) «La mia malattia? C’è di peggio, andiamo avanti». «Io quei gol da calciatore (quelli di Zielinski) li sognavo. Lui danza sul pallone, riesce a fare cose incredibili, sterzate incredibili. È un giocatore completo, ha tutto per diventare un grandissimo. Gli manca cattiveria negli ultimi quindici metri, se stiamo giocando con la mezzapunta è perché riesca farlo molto bene. Mi aspetto molto da lui. Ti hanno fatto arrabbiare i tuoi? «Non puoi arrivare venti volte negli ultimi venti metri e non segnare.perché dieci palle goltante con tutti i calciatori offensivi che ci mancano. Sul gol subito sembravamo ragazzini che avevano paura di mettere il piede. Il velenomi fa arrabbiare, un problema che ci portiamo da tanto tempo. Creiamo di più e lasciamo meno occasioni agli ...

