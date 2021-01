Fughe da sogno cancellabili

Leggi su panorama

(Di domenica 3 gennaio 2021) Le feste barricati in casa sono il momento ideale per progettare e prenotare il prossimo viaggio. Senza porsi confini, spingendosi vicino o lontano. L'importante è assicurarsi di poter cambiare idea anche all'ultimo momento. E, in quel caso, non perdere neanche un centesimo. Ecco alcune idee per decollare, almeno con la fantasia. Certezze non ce ne sono. Vaccino chissà quando, come, per chi. Tutto il resto è nebbia: ignoto quali Paesi riapriranno ai viaggiatori internazionali, con che restrizioni, obblighi di tamponi, quarantene, autocertificazioni, altre scartoffie labirintiche all'arrivo, prima ancora di lasciare il terminal. Prenotare un viaggio oggi può sembrare un azzardo, una tentazione da lasciarsi scivolare via per non trasformarla nell'ennesima delusione legata al coronavirus. Per non doversene pentire e, per giunta, buttare via i propri soldi. Invece, è l'attività giusta per ...