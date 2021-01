Ddl Bilancio - Gli incentivi 2021 e la stangata sulle revisioni sono legge (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo il sì pronunciato dalla Camera il 27 dicembre scorso, anche il Senato, privato della possibilità di apportare modifiche al testo licenziato da Palazzo Montecitorio, ha approvato il ddl Bilancio con 153 sì, 118 no e 1 astenuto. La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed è entrata in vigore - come previsto - l'1 gennaio. incentivi dall'1 gennaio. Il testo, come anticipato da Quattroruote nei giorni scorsi, contiene alcuni importanti provvedimenti che riguardano il settore dell'auto. In primo luogo è in arrivo una nuova tornata di incentivi all'acquisto di auto nuove con emissioni di CO2 fino a 135 g/km, per le quali il parlamento ha stanziato, complessivamente, 420 milioni di euro, di cui 370 per le autovetture e 50 per i veicoli commerciali. Gli incentivi ... Leggi su quattroruote (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo il sì pronunciato dalla Camera il 27 dicembre scorso, anche il Senato, privato della possibilità di apportare modifiche al testo licenziato da Palazzo Montecitorio, ha approvato il ddlcon 153 sì, 118 no e 1 astenuto. Laè stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed è entrata in vigore - come previsto - l'1 gennaio.dall'1 gennaio. Il testo, come anticipato da Quattroruote nei giorni scorsi, contiene alcuni importanti provvedimenti che riguardano il settore dell'auto. In primo luogo è in arrivo una nuova tornata diall'acquisto di auto nuove con emissioni di CO2 fino a 135 g/km, per le quali il parlamento ha stanziato, complessivamente, 420 milioni di euro, di cui 370 per le autovetture e 50 per i veicoli commerciali. Gli...

É arrivato il timbro definitivo del Senato al Ddl di Bilancio 2021. La nuova legge di Bilancio passerà alla storia come la «manovra dei bonus» ...

L’agenda ambientale 2021 dopo i provvedimenti “sospesi” per la pandemia: plastic tax e guerra al monouso, limiti alle emissioni

Se il 2020 è stato l’anno del freno a mano per le battaglie ambientali, il 2021 dovrà per forza essere quello della rottura con il passato, nonostante il Covid e, ancora di più, superata l’emergenza.

