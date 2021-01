Covid, la rabbia di Macron per la campagna vaccinale che va a rilento: 'Serve un cambio di passo urgente' (Di domenica 3 gennaio 2021) La campagna vaccinale che va a rilento in Francia , il Paese è diventato un caso in Europa con mezzo migliaio di inoculazioni, scatena la rabbia del presidente francese Macron , da poco uscito dall'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 gennaio 2021) Lache va ain Francia , il Paese è diventato un caso in Europa con mezzo migliaio di inoculazioni, scatena ladel presidente francese, da poco uscito dall'...

La campagna vaccinale che va a rilento in Francia, il Paese è diventato un caso in Europa con mezzo migliaio di inoculazioni, scatena la rabbia del presidente francese Macron, da poco uscito dall'isol ...

Vaccini anti-Covid: dalla regione Puglia serve più chiarezza

Caso di scuola per la sua particolare situazione: l’asserita bassa adesione del personale sanitario alla fase-1 delle vaccinazioni sta infatti creando profonda amarezza tra gli addetti ai lavori ...

