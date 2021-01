Benevento-Milan, Pioli chiede i gol a Dalot e Leao | Serie A News (Di domenica 3 gennaio 2021) Benevento-Milan ULTIME News - Diogo Dalot e Rafael Leao sostituiranno Theo Hernández e Zlatan Ibrahimovi? oggi al 'Vigorito'. Stefano Pioli si affida a loro Benevento-Milan, Pioli chiede i gol a Dalot e Leao Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 3 gennaio 2021)ULTIME- Diogoe Rafaelsostituiranno Theo Hernández e Zlatan Ibrahimovi? oggi al 'Vigorito'. Stefanosi affida a loroi gol aPianeta

DiMarzio : #Milan, #Castillejo sulla via del recupero in vista del #Benevento - AntoVitiello : Partitella con la Primavera nell'ultimo allenamento dell'anno. Terapie per #Ibrahimovic. Il #Milan prova a recupera… - FT_Total : ITALIA ????. Se juega toda la Jornada 15 en #SerieA 12:30 Inter - Crotone 15:00 Atalanta - Sassuolo Roma - Sampdori… - ItaSportPress : Benevento-Milan diretta e streaming, dove vedere il match oggi - - pino_nostro : RT @DottorStrowman2: Inter-cutrone 3-0 Benevento-Milan 1-1 Tanto ti dovevo @NandoPiscopo1 -