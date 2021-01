West Bromwich-Arsenal: le formazioni ufficiali (Di sabato 2 gennaio 2021) Il West Bromwich ospita l’Arsenal di Arteta, reduce da due successi consecutivi. I padroni di casa, guidati da Allardyce, sono reduci dal pesante ko (5-0) casalingo di martedì scorso contro il Leeds. Queste le scelte dei due tecnici. West Bromwich (4-1-4-1) – Johnstone; Furlong, Ajayi, O’Shea, Ivanovic; Sawyers; Pereira, Philips, Gallagher, Diangana; Robinson. All.: Allardyce.Arsenal (4-2-3-1) – Leno; Bellerin, Holding, Mari, Tierney; Ceballos, Xhaka; Saka, Smith Rowe, Aubameyang; Lacazette. All.: Arteta. Foto: Twitter Mikel Arteta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 gennaio 2021) Ilospita l’di Arteta, reduce da due successi consecutivi. I padroni di casa, guidati da Allardyce, sono reduci dal pesante ko (5-0) casalingo di martedì scorso contro il Leeds. Queste le scelte dei due tecnici.(4-1-4-1) – Johnstone; Furlong, Ajayi, O’Shea, Ivanovic; Sawyers; Pereira, Philips, Gallagher, Diangana; Robinson. All.: Allardyce.(4-2-3-1) – Leno; Bellerin, Holding, Mari, Tierney; Ceballos, Xhaka; Saka, Smith Rowe, Aubameyang; Lacazette. All.: Arteta. Foto: Twitter Mikel Arteta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

