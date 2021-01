Traffico Roma del 02-01-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione pocosulle più importanti strade della capitale ricordando sempre che per gli spostamenti sono valide le regole imposte dalla zona rossa il maltempo con il forte vento e pioggia continua a creare difficoltà anche a chi utilizza il trasporto pubblico per la presenza di un ostacolo sui binari della linea ferroviariaViterbo in lotta tra Civita Castellana e Viterbo per un guasto tecnico nei pressi della stazione di Marino ha sospeso per circa due ore Il treno della linea Ciampino Albano Laziale dalle 15:30 dopo un parziale ripristino i convogli viaggiano con a circa 30 minuti di ritardo una frana ha provocato la chiusura della strada statale 493 via Claudia Braccianese prudenza Dunque per il fatto di transito tra Vejano e Querce d’Orlando a...