Traffico Roma del 02-01-2021 ore 08 | 30

(Di sabato 2 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ancora buon anno tutto tranquillo in queste ore pochissime le auto in circolazione sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione su raccordo autostradale consolari in viaggio raccomandiamo la massima attenzione nella guida a causa del maltempo maltempo che sta interessando con piogge in alcuni casi di forte intensità tutto l’Inter non capitolino ricordiamo che fino a domenica 3 gennaio inclusi nel Lazio o come il resto d’Italia è in zona rossa Ciò comporta che sono vietati gli spostamenti se non per motivi di lavoro necessità e urgenza sono consentiti gli spostamenti di Massimo 2 persone oltre i figli minori di 14 anni in una volta al giorno verso l’unica abitazione privata utilizzando l’apposita autocertificazione incrementati i controlli da parte delle forze dell’ordine sulle principali strade ...