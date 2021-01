Sui vaccini la Germania corre mentre noi andiamo a rilento (Di sabato 2 gennaio 2021) Francesca Galici La somministrazione del vaccino in Italia è partita a rilento: solo 35mila dosi iniettate su 469.950 disponibili. L'aut aut di Sileri I vaccini sono arrivati ma l'Italia va a rilento. Quella che sarebbe dovuta essere un'altra "potenza di fuoco" per combattere il coronvirus non sta funzionando come si sarebbe auspicato. Ora l'Italia ha le sue dosi, il carico è arrivato puntuale dopo le prime 9750 dosi simboliche. Tutti gli ospedali del Paese deputati alle vaccinazioni hanno avuto le fiale entro il 31 dicembre ma erano giorni festivi e il personale sanitario autorizzato a vaccinare scarseggiava. Il risultato sono state 35.850 fiale di vaccino iniettate su 469.950 dosi a disposizione, che in 48 ore sono decisamente troppo poche. nodo 1913618 Come spesso accade, però, questo è un Paese a due velocità e così ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 2 gennaio 2021) Francesca Galici La somministrazione del vaccino in Italia è partita a: solo 35mila dosi iniettate su 469.950 disponibili. L'aut aut di Sileri Isono arrivati ma l'Italia va a. Quella che sarebbe dovuta essere un'altra "potenza di fuoco" per combattere il coronvirus non sta funzionando come si sarebbe auspicato. Ora l'Italia ha le sue dosi, il carico è arrivato puntuale dopo le prime 9750 dosi simboliche. Tutti gli ospedali del Paese deputati alle vaccinazioni hanno avuto le fiale entro il 31 dicembre ma erano giorni festivi e il personale sanitario autorizzato a vaccinare scarseggiava. Il risultato sono state 35.850 fiale di vaccino iniettate su 469.950 dosi a disposizione, che in 48 ore sono decisamente troppo poche. nodo 1913618 Come spesso accade, però, questo è un Paese a due velocità e così ...

