Sono 279 i medici morti a causa del Covid. Cento nella seconda ondata. Anelli (Fnomceo): “Ogni morte rappresenta per noi una doppia sconfitta. Accelerare il processo di vaccinazione” (Di sabato 2 gennaio 2021) Salgono a Cento i medici trascinati via dalla seconda ondata di Covid-19: le ultime vittime Sono Maurizio Gasparini, internista in pensione ora attivo come Odontoiatra, di Verbano Cusio Ossola, e Vincenzo Scarabeo, fisiatra di Isernia. A darne oggi comunicazione alla Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, i presidenti dei relativi Ordini, Daniele Passerini e Fernando Crudele. Ieri, il nuovo anno si era aperto con la notizia della Enrico Pansini, medico di famiglia e cardiologo di Molfetta (Bari) e Gilberto Forioli, medico di medicina generale e specialista in oftalmologia, di Brescia. Salgono così a 279 i medici caduti in Italia dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus. “Penso che si debba ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 2 gennaio 2021) Salgono atrascinati via dalladi-19: le ultime vittimeMaurizio Gasparini, internista in pensione ora attivo come Odontoiatra, di Verbano Cusio Ossola, e Vincenzo Scarabeo, fisiatra di Isernia. A darne oggi comunicazione alla, la Federazione nazionale degli Ordini dei, i presidenti dei relativi Ordini, Daniele Passerini e Fernando Crudele. Ieri, il nuovo anno si era aperto con la notizia della Enrico Pansini, medico di famiglia e cardiologo di Molfetta (Bari) e Gilberto Forioli, medico dina generale e specialista in oftalmologia, di Brescia. Salgono così a 279 icaduti in Italia dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus. “Penso che si debba ...

