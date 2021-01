Scuola | Azzolina | “Non possiamo arrenderci e non lo faremo”

(Di sabato 2 gennaio 2021) ROMA – “Il nostro impegno non si ferma, va avanti, nella consapevolezza che vanno tenuti insieme il diritto fondamentale alla salute e quello all’Istruzione, entrambi strettamente connessi, come sappiamo, con il futuro dei nostri ragazzi e del Paese intero”. Lo scrive la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in una risposta alla lettera che Consiglio superiore della Pubblica istruzione le ha inviato in occasione del termine del suo mandato quinquennale.

matteosalvinimi : Sulla scuola Conte e Azzolina non stanno facendo NULLA, il 7 gennaio purtroppo rischia di essere un disastro. Voi c… - NicolaPorro : Un insegnante di scuola primaria mi ha scritto questa lettera che spero venga letta anche dall’#Azzolina ????… - LegaSalvini : SCUOLA, IL PRESIDE CONTRO AZZOLINA: RISCHIA UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - TecnicaScuola : Azzolina risponde al CSPI: sulla scuola non possiamo arrenderci - - zazoomblog : Azzolina: “L’emergenza ha rimesso la scuola al centro dell’attenzione. Il futuro di una nazione si costruisce fra i… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Azzolina

Hanno fatto la loro parte, come il governo, le regioni, ecc. Se l'opinione pubblica, forum compresi, avessero battuto sulla dad da settembre almeno nelle superiori come minore dei mali, i trasporti no ...Le lezioni per le superiori inoltre saranno più corte, massimo 45-50 minuti, proprio per evitare che le lezioni si protraggano oltre le 16 del pomeriggio. Ma come ha ricordato il viceministro alla Sal ...