Sci di fondo, 10 km femminile Val Mustair 2021: vince Svahn, ventesima Comarella (Di sabato 2 gennaio 2021) Linn Svahn vince la 10 km femminile a tecnica classica di Val Mustair, gara valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci di fondo e per il Tour de Ski. La svedese chiude con il tempo di 30:09.9. Al secondo posto la russa Yulia Stupak con 7 decimi di ritardo. Chiude il podio Jessie Diggins con 8 decimi sulla vincitrice della gara. La miglior italiana è Anna Comarella al ventesimo posto. Più indietro le altre azzurre. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 gennaio 2021) Linnla 10 kma tecnica classica di Val, gara valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci die per il Tour de Ski. La svedese chiude con il tempo di 30:09.9. Al secondo posto la russa Yulia Stupak con 7 decimi di ritardo. Chiude il podio Jessie Diggins con 8 decimi sulla vincitrice della gara. La miglior italiana è Annaal ventesimo posto. Più indietro le altre azzurre. SportFace.

