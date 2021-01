San Severo: sparatoria, due feriti Indagano i carabinieri (Di sabato 2 gennaio 2021) Due trentenni sono rimasti feriti, non gravemente. I colpi di pistola sono stati esplosi da altre due persone che si sono poi dileguate. Indagano i carabinieri per l’accaduto in via Mario Carli, a San Severo, in serata. L'articolo San Severo: sparatoria, due feriti <small class="subtitle">Indagano i carabinieri</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 2 gennaio 2021) Due trentenni sono rimasti, non gravemente. I colpi di pistola sono stati esplosi da altre due persone che si sono poi dileguate.per l’accaduto in via Mario Carli, a San, in serata. L'articolo San, due proviene da Noi Notizie..

