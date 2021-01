ONORE AL PROF THOMAS AIGNER!

(Di sabato 2 gennaio 2021) Dr. Stefano Scoglio, Ph.D. Finalmente qualche scienziato onesto e coraggioso prende atto dei gravi difetti dell’impostazione PCR di questa pseudo-pandemia, come sottolineati nella richiesta di ritiro dell’articolo di Corman-Drosten (che ha dato vita in modo scientificamente perverso al primo e più importante tampone molecolare Covid, fatta da un’equipe di 22 scienziati di spessore internazionale, tra cui il sottoscritto e il dr. Fabio Franchi in rappresentanza dell’Italia. IlAigner, Membro dell’Accademia Leopoldina, la più importante accademia scientifica tedesca e più importante organo di consulenza scientifica della Merkel, in protesta contro il fatto che le Accademie Scientifiche, che dovrebbero difendere la ricerca delle verità e la libertà di espressione, ignorano, diffamando e censurano importanti contributi alla verità ...

