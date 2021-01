Non c'è pace per i Martelli: dopo le belve di Lanciano, tornano i ladri in casa (Di sabato 2 gennaio 2021) Federico Garau Non c'è pace per la famiglia, rivela l'ex chirurgo: "Viviamo con una tensione continua che questi episodi acuiscono" I coniugi Martelli finiscono nuovamente nel mirino di un gruppo di malviventi, ma per fortuna stavolta non vi sono gravi conseguenze per nessuno dei due. Carlo Martelli e Niva Bazzan se la cavano solo con un grande spavento, anche se quest'ultimo episodio non può non far riemergere l'angoscia per quanto accaduto loro il 23 settembre del 2018, quando furono vittime delle cosiddette belve di Lanciano. Un incubo che turba ancora il sonno della coppia. Quel giorno terribile, intorno alle 4 del mattino, una banda di romeni senza scrupoli riuscì ad introdursi all'interno della villa dei Martelli passando attraverso una grata. ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 2 gennaio 2021) Federico Garau Non c'èper la famiglia, rivela l'ex chirurgo: "Viviamo con una tensione continua che questi episodi acuiscono" I coniugifiniscono nuovamente nel mirino di un gruppo di malviventi, ma per fortuna stavolta non vi sono gravi conseguenze per nessuno dei due. Carloe Niva Bazzan se la cavano solo con un grande spavento, anche se quest'ultimo episodio non può non far riemergere l'angoscia per quanto accaduto loro il 23 settembre del 2018, quando furono vittime delle cosiddettedi. Un incubo che turba ancora il sonno della coppia. Quel giorno terribile, intorno alle 4 del mattino, una banda di romeni senza scrupoli riuscì ad introdursi all'interno della villa deipassando attraverso una grata. ...

