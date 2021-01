NFL – I Falcons continuano con Raheem Morris (Di sabato 2 gennaio 2021) Non è stata una stagione particolarmente brillante per Atlanta. Fino alla Week 5, i Falcons hanno faticato parecchio a trovare ordine e, soprattutto, vittorie. Questo ha spinto la proprietà a licenziare il capo allenatore Dan Quinn e il general manager Thomas Dimitroff. Al posto di Quinn, i Falcons hanno optato per un capo allenatore ad interim ed è stato scelto Raheem Morris, coordinatore della difesa, per ricoprire il ruolo. Nel corso della regular season, Morris sembra aver convinto la proprietà, tanto da essere prossimo a diventare il nuovo head coach. Raheem Morris: Atlanta è in buone mani? Con Morris come head coach ad interim, il gioco di Atlanta è notevolmente migliorato, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Grazie a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 2 gennaio 2021) Non è stata una stagione particolarmente brillante per Atlanta. Fino alla Week 5, ihanno faticato parecchio a trovare ordine e, soprattutto, vittorie. Questo ha spinto la proprietà a licenziare il capo allenatore Dan Quinn e il general manager Thomas Dimitroff. Al posto di Quinn, ihanno optato per un capo allenatore ad interim ed è stato scelto, coordinatore della difesa, per ricoprire il ruolo. Nel corso della regular season,sembra aver convinto la proprietà, tanto da essere prossimo a diventare il nuovo head coach.: Atlanta è in buone mani? Concome head coach ad interim, il gioco di Atlanta è notevolmente migliorato, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Grazie a ...

Chi sono i possibili nuovi Head Coach NFL

Una carrellata di nomi e relativa presentazione di chi potrebbe essere un nuovo head coach di una franchigia NFL tra favoriti e outsider.

