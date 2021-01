Musica | addio a Eugene Wright | il ' senatore' del jazz

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 gennaio 2021) Los Angeles, 2 gen. - (Adnkronos) - Il musicista statunitense, soprannominato 'The Senator' dai circoliistici, tra i maggiori contrabbassistidel secondo dopoguerra e ultimo componente ancora in vita del leggendario Dave Brubeck Quartet, è morto all'età di 97 anni a Los Angeles. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla Fondazione Dave Brubeck. Nato a Chicago il 29 maggio 1923,iniziò suonando prima la tromba, per passare poi al contrabbasso diventando fra i musicisti più richiesti della Swing Era. Era noto per aver fatto parte della formazione originale del Dave Brubeck Quartet (1958-1967). Ha collaborato con altri famosi artisti: Count Basie, Charlie Parker, Billie Holiday, Carmen McRae, Buddy DeFranco, Cal Tjader, Kai Winding, Karen Hernandez, ...