Mattarella e il piastrino di riconoscimento che mancava al Milite Ignoto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 gennaio 2021) Durante il discorso di fine anno, il Presidente della Repubblica ha ricordato come, nel 2021, ricorra il centenario della deposizione della salma delal Vittoriano. Fu nell'agosto 1920, che il generale Giulio Douhet propose di scegliere, a simbolo di tutti i nostri caduti della Grande Guerra, il corpo di un soldato totalmente non identificabile. I suoi resti, tumulati l'anno dopo a Roma in un gigantesco rito collettivo cui partecipò un milione di cittadini, erano stati trovati privi di mostrine, fregi e soprattutto deldi. Il primo studio sistematico su questo elemento identificativo del soldato, in assoluto il più personale, si deve al giovane perito antiquario Riccardo Ravizza, di Varese, che ha autoprodotto due volumi molto accurati : « Ildi ...