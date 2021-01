Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 2 gennaio 2021) Alle 15 al Gewiss Stadium si gioca. Gasperini deve fare a meno di Toloi e Pasalic. Ilicic e Pessina dovrebbero giocare in appoggio a Zapata. De Zerbi dovrebbe ritrovare Djuricic dal primo minuto: in caso contrario spazio a Traore. Più Toljan che Muldur per la fascia destra.(3-4-1-2) – Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All.: Gasperini.(4-2-3-1) – Consigli; Toljan, Chriches, Ferrari, Kyriakopulos; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga, Caputo. All.: De Zerbi. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.