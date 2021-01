Le regole in vigore dal 7 gennaio 2021: scuole, palestre, bar e ristoranti (Di sabato 2 gennaio 2021) Dal 7 gennaio 2021 non saranno più in vigore le regole del decreto Natale, che stabiliva l’alternanza tra giorni rossi e arancioni per evitare l’impennata dei contagi durante le feste. L’Italia tornerà al sistema a tre colori, e molte Regioni saranno probabilmente in “zona gialla”. Il 15 gennaio, inoltre, è prevista la scadenza del Dpcm che imponeva varie misure anti Covid, tra cui la chiusura dei ristoranti e dei bar alle 18. Ma quali saranno le regole in vigore dopo le festività? Quali sono le limitazioni che il governo potrebbe decidere di mantenere, visti i dati poco confortanti in alcune Regioni? Facciamo il punto su quello che sappiamo finora. Spostamenti e coprifuoco Come anticipato, dal 7 gennaio tornerà il sistema in fasce di ... Leggi su tpi (Di sabato 2 gennaio 2021) Dal 7non saranno più inledel decreto Natale, che stabiliva l’alternanza tra giorni rossi e arancioni per evitare l’impennata dei contagi durante le feste. L’Italia tornerà al sistema a tre colori, e molte Regioni saranno probabilmente in “zona gialla”. Il 15, inoltre, è prevista la scadenza del Dpcm che imponeva varie misure anti Covid, tra cui la chiusura deie dei bar alle 18. Ma quali saranno leindopo le festività? Quali sono le limitazioni che il governo potrebbe decidere di mantenere, visti i dati poco confortanti in alcune Regioni? Facciamo il punto su quello che sappiamo finora. Spostamenti e coprifuoco Come anticipato, dal 7tornerà il sistema in fasce di ...

