La semplificazione e l'innovazione digitale (Di sabato 2 gennaio 2021) 2 ottobre 2020 Un'analisi delle più importanti novità contenute nel cosiddetto Decreto semplificazione, recentemente convertito in legge. Sarà il tema al centro del convegno, organizzato in collaborazione fra il Dipartimento di Scienze giuridiche (DISG) dell'Università di Udine, l'Ordine degli Avvocati di Udine, il Comune di Udine e l'Anci Friuli Venezia Giulia, con l'obiettivo di proporre una serie di riflessioni congiunte sulla pubblica amministrazione e il suo diritto. Prime riflessioni a margine del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120. Sala Ajace – Udine, oppure online, in streaming e sulla pagina Facebook del DISG. «Il convegno – sottolinea Elena D'Orlando – rappresenta un'importante occasione di collaborazione con i soggetti coinvolti anche nell'ottica della cosiddetta terza missione dell'università, che nel caso ...

