Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: coccole hot nel cucurio e la regia li censura (Di sabato 2 gennaio 2021) Notte di passione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che hanno dormito nello stesso letto all'interno del cucurio scambiandosi coccole passionali che la regia ha preferito censurare. Il Grande Fratello Vip 5 ha giudicato la coccole hot di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi un po' forti per i suoi spettatori, e così la regia ha deciso di censurare i due concorrenti. Anche se in fondo solo di baci e carezze si è trattato. Nel pomeriggio del primo giorno del 2021 Giulia Salemi ha detto a Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis che non avrebbe ripetuto gli errori del ... Leggi su movieplayer (Di sabato 2 gennaio 2021) Notte di passione trache hanno dormito nello stesso letto all'interno delscambiandosipassionali che laha preferitore. IlVip 5 ha giudicato lahot diun po' forti per i suoi spettatori, e così laha deciso dire i due concorrenti. Anche se in fondo solo di baci e carezze si è trattato. Nel pomeriggio del primo giorno del 2021ha detto a Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis che non avrebbe ripetuto gli errori del ...

