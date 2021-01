Fonseca: “Zaniolo? Non entro nella sua vita privata. Pastore non è pronto” (Di sabato 2 gennaio 2021) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha presentato la partita con la Sampdoria in conferenza stampa. La squadra sta bene, siamo tornati pronti e motivati. Sono già in contatto con Tiago Pinto per parlare di mercato. Ci sarebbe piaciuto riposarci di più, ma non ci sarebbe stato il tempo di fare una pausa più lunga. Al rientro abbiamo fatto un primo giorno di lavoro individuale come precauzione per il Covid visto che molti rientravano dai propri paesi. Dzeko e Quagliarella? I giocatori non hanno età ma rendimento, sono grandi professionisti. Zaniolo? Non entro nella sua vita privata, con me si è sempre comportato in modo professionale. Pastore non è ancora pronto, ha bisogno di un lavoro specifico e non è possibile convocarlo. La ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 gennaio 2021) Paulo, allenatore della Roma, ha presentato la partita con la Sampdoria in conferenza stampa. La squadra sta bene, siamo tornati pronti e motivati. Sono già in contatto con Tiago Pinto per parlare di mercato. Ci sarebbe piaciuto riposarci di più, ma non ci sarebbe stato il tempo di fare una pausa più lunga. Al riabbiamo fatto un primo giorno di lavoro individuale come precauzione per il Covid visto che molti rientravano dai propri paesi. Dzeko e Quagliarella? I giocatori non hanno età ma rendimento, sono grandi professionisti.? Nonsua, con me si è sempre comportato in modo professionale.non è ancora, ha bisogno di un lavoro specifico e non è possibile convocarlo. La ...

