Da metà gennaio AstraZeneca sarà pronta a distribuire nel Regno Unito 2 milioni di dosi di vaccino a settimana (Di sabato 2 gennaio 2021) Fonti del gruppo AstraZeneca hanno confermato al Times che ogni settimana, a partire da metà gennaio, saranno pronte due milioni di dosi del suo vaccino sviluppato insieme all’Università di Oxford. Secondo le stesse fonti, un milione di dosi saranno pronte già la settimana prossima: “Poi il piano prevede un incremento abbastanza rapido. Entro la terza settimana di gennaio dovremmo arrivare a due milioni alla settimana”, ha riferito ancora il quotidiano britannico. Le due milioni di dosi a settimana saranno destinata al Regno Unito, il governo britannico ne ha infatti ordinate 100 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 2 gennaio 2021) Fonti del gruppohanno confermato al Times che ogni, a partire da, saranno pronte duedidel suosviluppato insieme all’Università di Oxford. Secondo le stesse fonti, un milione disaranno pronte già laprossima: “Poi il piano prevede un incremento abbastanza rapido. Entro la terzadidovremmo arrivare a duealla”, ha riferito ancora il quotidiano britannico. Le duedisaranno destinata al, il governo britannico ne ha infatti ordinate 100 ...

Agenzia_Ansa : La produzione di 2 milioni di dosi a settimana, da metà gennaio, del #vaccino #AstraZeneca sarà destinata al Regno… - MediasetTgcom24 : AstraZeneca: due milioni di dosi a settimana da metà gennaio #AstraZeneca - SkyTG24 : Covid, Ricciardi: 'Non riaprire scuole e zona rossa fino a metà gennaio' - FrancescaLupo15 : La nuova ondata è prevista per Febbraio o per metà Gennaio? Mi sono persa. Grazie al cielo quest'anno farò uno di q… - Meta_Magazine : #coronavirus, bollettino della Regione Lazio del 2 Gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : metà gennaio I ragazzi della Dad: «Non ci sentiamo sicuri, no al rientro in classe il 7 gennaio» Il Sole 24 ORE