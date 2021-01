Così abbiamo attivato i cittadini nel percorso del Reddito di Cittadinanza Locale (Di sabato 2 gennaio 2021) Le storie guerriere sono storie che ci insegnano come sia possibile, con forza e tenacia, cambiare realmente le cose. Storie che possono essere di ispirazione ed esempio. Per oltre un anno abbiamo raccontato in questa rubrica le battaglie combattute sul territorio dai portavoce e attivisti del MoVimento 5 Stelle. Ora vogliamo farvi conoscere le storie guerriere portate avanti dai sindaci e dagli assessori del MoVimento che ogni giorno si impegnano per cambiare il volto delle città che amministrano e dare un nuovo futuro ai loro cittadini. A cura di Carlo Colizza, sindaco del Comune di Marino, amministrato dal MoVimento 5 Stelle • IL PROBLEMA Normalmente i Comuni hanno affrontato la povertà ricorrendo alle c.d. “Borse Lavoro”, questo modello – pur garantendo un supporto economico ai beneficiari – non ha mai stimolato alcun processo di riqualificazione ... Leggi su ilblogdellestelle (Di sabato 2 gennaio 2021) Le storie guerriere sono storie che ci insegnano come sia possibile, con forza e tenacia, cambiare realmente le cose. Storie che possono essere di ispirazione ed esempio. Per oltre un annoraccontato in questa rubrica le battaglie combattute sul territorio dai portavoce e attivisti del MoVimento 5 Stelle. Ora vogliamo farvi conoscere le storie guerriere portate avanti dai sindaci e dagli assessori del MoVimento che ogni giorno si impegnano per cambiare il volto delle città che amministrano e dare un nuovo futuro ai loro. A cura di Carlo Colizza, sindaco del Comune di Marino, amministrato dal MoVimento 5 Stelle • IL PROBLEMA Normalmente i Comuni hanno affrontato la povertà ricorrendo alle c.d. “Borse Lavoro”, questo modello – pur garantendo un supporto economico ai beneficiari – non ha mai stimolato alcun processo di riqualificazione ...

