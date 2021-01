CAN YAMAN/ "Prima non capivo l'amore dei fan, oggi lo apprezzo. I miei genitori..." (Di sabato 2 gennaio 2021) Can YAMAN a Verissimo con la sua intervista dello scorso autunno. Lavoro sodo e studio lo hanno reso il personaggio del momento in attesa di Sandokan Leggi su ilsussidiario (Di sabato 2 gennaio 2021) Cana Verissimo con la sua intervista dello scorso autunno. Lavoro sodo e studio lo hanno reso il personaggio del momento in attesa di Sandokan

palone_gina : RT @CanYamanAslan: Quando abbiamo iniziato la stesura del Mag, il materiale a cui attingere era poco perché dicembre 2019 è stato tutto tra… - marinel18181293 : RT @CanYamanAslan: Quando abbiamo iniziato la stesura del Mag, il materiale a cui attingere era poco perché dicembre 2019 è stato tutto tra… - palone_gina : RT @FanClubAlbatros: Can Yaman repost @cuneytsayil che sta guardando la replica di @verissimotv ???? @canyaman1989 #canyaman - CanYamanMalta : RT @CanYamanAslan: Quando abbiamo iniziato la stesura del Mag, il materiale a cui attingere era poco perché dicembre 2019 è stato tutto tra… - cuorespezzato__ : Can Yaman parla italiano meglio di me #Verissimo #CanYaman -