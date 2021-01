Calciomercato Inter, frenata Psg per Eriksen: spunta il Valencia e i nerazzurri… (Di sabato 2 gennaio 2021) Resta tra i più caldi l'argomento Christian Eriksen in casa Inter.Dopo essere approdato in nerazzurro durante mercato invernale della scorsa stagione come il campione per completare la rosa, esattamente un anno dopo, Christian Eriksen, è vicino a lasciare Milano con tanti rimpianti. Gli estimatori non mancano, ma di certo la dirigenza dell'Inter non ha alcuna intenzione di svendere il danese.Inter, summit di mercato: Conte e la dirigenza a lavoro con Zhang. Eriksen e Nainggolan i nodi da sciogliereOltre al Psg che da tempo vorrebbe mettere le mani sul fantasista classe '92, nelle ultime ore ci sarebbe stato l'Interessamento del Valencia che vorrebbe un rinforzo di caratura per riscattare un inizio di stagione tutt'altro che semplice.Gli esperti di ... Leggi su mediagol (Di sabato 2 gennaio 2021) Resta tra i più caldi l'argomento Christianin casa.Dopo essere approdato in nerazzurro durante mercato invernale della scorsa stagione come il campione per completare la rosa, esattamente un anno dopo, Christian, è vicino a lasciare Milano con tanti rimpianti. Gli estimatori non mancano, ma di certo la dirigenza dell'non ha alcuna intenzione di svendere il danese., summit di mercato: Conte e la dirigenza a lavoro con Zhang.e Nainggolan i nodi da sciogliereOltre al Psg che da tempo vorrebbe mettere le mani sul fantasista classe '92, nelle ultime ore ci sarebbe stato l'essamento delche vorrebbe un rinforzo di caratura per riscattare un inizio di stagione tutt'altro che semplice.Gli esperti di ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter L'Inter e il mercato a costo zero: obiettivo quarta punta, la suggestione Gomez... Calciomercato.com 2021, partenza sparata. Senza Papu

Sarà per via delle brutta reputazione del suo predecessore, ma il 2021 parte subito sparato: calendario serratissimo, vacanze (poche) alle spalle, una sequenza micidiale domenica-mercoledì-domenica. L ...

Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del PSG

Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. Accordo fino al 2022. Il primo colpo potrebbe essere Eriksen.

