Virna Toppi | chi è la prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano

Leggi su viagginews

(Di venerdì 1 gennaio 2021)è giovane e bravissima. Ecco tutto quello che sappiamo sulladeldi. Non tutti possono dire a 28 anni di essere primi ballerinidi! Chi può è invece, giovane e bravissima, che ha trasformato la passione per la danza classica in un talento incredibile che L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com