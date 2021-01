Ultime Notizie Roma del 01-01-2021 ore 18 | 10

(Di venerdì 1 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Italia in zona rossa tanti covid affitti già un iniziosu tono conchiglioni vietati il coprifuoco fino alle 7 della mattina con le piazze vuote tanti sono stati gli eventi senza pubblico trasmetti in diretta grazie Social una festa di lusso nel bresciano la polizia interrotto una cena ballo in un albergono Invia rientrata invece nelle immagini arrivate dalla Cina da wuhan citta prima Focolare io delle nuove coronavirus a che ora sembra riuscita a debellare l’epidemia l’economia il 2020 segnerà un nuovo record di crediti IRPEF Superando i 23 miliardi di euro in un decennio i crediti sono saliti del 50% passando da 14,8 miliardi del 2009 ai 22,2 del 2018 ultimo anno con i dati disponibili circa la metà dei contribuenti italiani e quanto emerge da ...

"Il rifacimento dell’asfalto in via Epitaffio a Latina era certamente necessario. Una delle arterie più trafficate di Latina è da sempre bisognosa di ...Su 7.045 test per l'infezione da Covid-19, sono stati registrati 1.395 casi positivi: 564 in provincia di Bari, 155 in provincia di Brindisi, 93 nella provincia BAT, 325 in provincia ...