Ultime Notizie Roma del 01-01-2021 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ritrovato l’ascolto della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio viene apertura l’allerta meteo in vigore su sei regioni italiane allerta di colore giallo per maltempo interessa i territori dell’emilia-gna del Lazio del Molise dell’Umbria della Sardegna della Toscana pericolo neve in Friuli Liguria e Appennino emiliano una sequenza sismica ha interessato ieri sera le pendici dell’Etna provincia nord di Catania la scossa più forte dei Marmi 3.8 è stata avvertita poco prima delle 23 senza segnalazioni di danni a persone o cose i festeggiamenti per l’arrivo delun capodanno Sottotono senza veglioni e in zona rossa con coprifuoco fino alle 7 di questa mattina ci sono stati in meno feriti rispetto agli altri anni mai così pochi a Napoli soltanto 8compresa una donna colpita alla testa da un ...