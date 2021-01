Schelotto | “Simeone era un grande già a Catania L’Inter? Certi treni passano una volta sola”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 1 gennaio 2021) L'ex calciatore di, Atalanta e Inter, Ezequielha ripercorso il suo passato ai microfoni di Calciomercato.com: "Aleravamo 15 argentini e ci allenava, alla prima esperienza in panchina. Ho capito subito che si trattava di un allenatore dilivello, lo confermano i risultati che sta ottenendo all'Atletico Madrid. L'Inter?unanella vita, arrivai in una squadra piena di campioni e allenata da Stramaccioni. Al primo derby feci gol, fu un'emozione enorme, mi sono tatuato la data di quella rete. Dopo pochi mesi sono finito ai margini, ma non ho rimpianti per come è andata".caption id="attachment 1073529" align="alignnone" width="3000" ...