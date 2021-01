Per caso non c’è scappato un altro morto: il VIDEO virale (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il numero esiguo di feriti, fa ben sperare. Poi la notizia del ragazzo morto e le folli imprese di alcuni sprovveduti. Botti (Facebook)Un record positivo, paradossalmente nel malcostume, tradizione deviata, o come la si voglia chiamare, la dedizione a far esplodere vere e proprie bombe, darsi all’accensione di qualsiasi botto, una notizia positiva. Soltanto 8 feriti a Napoli. Città che lo scorso anno ne contava quasi 50. Diversi feriti anche nel milanese, e sparsi, un po’ovunque. Sembra andare tutto bene in quanto a bollettino post notte di Capodanno, ma poi arriva la notizia del 13enne morto ad Asti per un colpo all’addome ed iniziano a circolare i VIDEO delle folli gesta dei tanti sprovveduti a piede libero. Nel napoletano, una donna è stata colpita da un colpo di pistola vagante. Era al balcone, probabilmente ... Leggi su chenews (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il numero esiguo di feriti, fa ben sperare. Poi la notizia del ragazzoe le folli imprese di alcuni sprovveduti. Botti (Facebook)Un record positivo, paradossalmente nel malcostume, tradizione deviata, o come la si voglia chiamare, la dedizione a far esplodere vere e proprie bombe, darsi all’accensione di qualsiasi botto, una notizia positiva. Soltanto 8 feriti a Napoli. Città che lo scorso anno ne contava quasi 50. Diversi feriti anche nel milanese, e sparsi, un po’ovunque. Sembra andare tutto bene in quanto a bollettino post notte di Capodanno, ma poi arriva la notizia del 13ennead Asti per un colpo all’addome ed iniziano a circolare idelle folli gesta dei tanti sprovveduti a piede libero. Nel napoletano, una donna è stata colpita da un colpo di pistola vagante. Era al balcone, probabilmente ...

