Nuovo cashback 2021 con Google Pay su app IO? Le ultime sul metodo di pagamento

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Ilparte oggi 1 gennaio e sono in molti a chiedersi sePay rientri finalmente tra i metodi diper il programma di Stato pensato per limitare l’uso dei contati. Allo scoccare della mezzanotte, la prima finestra del cosiddettodi Natale si è inesorabilmente chiusa ma se ne è riaperta immediatamente la successiva che ci accompagnerà per ben un semestre. fino a giugno prossimo. Dopo aver già fornito un doveroso approfondimento sul, va anche chiarito che si attende un corposo cambiamento in arrivo per l’edizione in partenza proprio in queste ore. In pratica, tra i metodi disupportati per gli acquisti che concorrono al noto rimborso del 10% , ...