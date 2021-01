Maltempo: atteso un metro di neve sui rilievi (Di venerdì 1 gennaio 2021) TORINO Torna la neve in Piemonte, con valori attesi tra i 5 e i 20 centimetri in pianura e tra i 50 centimetri e il metro sui rilievi alpini e appenninici. L'Arpa, l'Agenzia regionale per la ... Leggi su gazzettadalba (Di venerdì 1 gennaio 2021) TORINO Torna lain Piemonte, con valori attesi tra i 5 e i 20 centimetri in pianura e tra i 50 centimetri e ilsuialpini e appenninici. L'Arpa, l'Agenzia regionale per la ...

ClaraPorta4 : RT @DPCgov: ???? Neve al nord e temporali al centro, atteso peggioramento meteo per Capodanno Leggi l'avviso di condizioni meteo avverse de… - DPCgov : ???? Neve al nord e temporali al centro, atteso peggioramento meteo per Capodanno Leggi l'avviso di condizioni mete… - meteo_calabria : #SPECIALE #METEO #CALABRIA #CAPODANNO: tutti i #dettagli sul tempo atteso per il primo giorno dell'anno.… - sandoly : RT @localteamtv: La fase più intensa della nevicata del 28 dicembre su Milano. Atteso nuovo maltempo nelle prossime ore - localteamtv : La fase più intensa della nevicata del 28 dicembre su Milano. Atteso nuovo maltempo nelle prossime ore -

Il 2021 inizia con una fase di maltempo che proseguirà nel weekend del 2-3 gennaio. Piogge, venti forti e anche neve a quote basse. Gli aggiornamenti meteo ...

Il peggioramento è previsto dal pomeriggio di oggi: una vasta saccatura polare porterà le precipitazioni nevose più intense [...] ...

Il 2021 inizia con una fase di maltempo che proseguirà nel weekend del 2-3 gennaio. Piogge, venti forti e anche neve a quote basse. Il peggioramento è previsto dal pomeriggio di oggi: una vasta saccatura polare porterà le precipitazioni nevose più intense [...]