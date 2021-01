Le uscite del mese di gennaio

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Avevamo chiuso l'articolo delledi dicembre sottolineando quanto il 2021 abbia le carte in regola per essere un anno pieno zeppo di grandi nomi per i videogiochi. PS5 e Xbox Series X/S prenderanno sempre più piede (si spera con tante scorte per tutti i giocatori in attesa) anche grazie a diverse esclusive tanto attese e Switch, intanto, ha ancora molte cartucce importanti da sparare per spingere ancora vendite che continuano a essere da record. Come spesso accade ildiha, almeno in parte, il freno a mano tirato ma fortunatamente il nuovo anno si apre con dei pezzi da novanta niente male e con tanti progetti interessanti. A spiccare su tutti un Hitman 3 che arriva anche su next-gen con il carico di esperienze di due capitoli precedenti di assoluta qualità e con l'onere di chiudere questa nuova trilogia della saga ...