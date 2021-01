Le condizionalità del Recovery Plan faranno bene all’economia | dice Tommaso Monacelli

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Ildell’Italia è ancora una bozza. Sono molti gli aspetti da definire per le sei macro-aree del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ovvero il programma di investimenti che l’Italia deve presentare alla Commissione europea nell’ambito del NextGenerationEU, lo strumento da 750 miliardi di euro per rispondere alla crisi provocata dalla pandemia. Ma servono linee guida dettagliate con programmi di riforme e voci di spesa, che serviranno all’Italia per spendere i 209 miliardi complessivi in arrivo da Bruxelles. L’effettiva erogazione delle risorse deleuropeo è infatti condizionata al raggiungimento degli obiettivi legati agli interventi realizzati. In altre parole: «Non è il “pasto gratis” di cui si parla. Ma può essere una spinta a realizzare riforme cruciali» spiega a Linkiesta ...