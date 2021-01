Il messaggio del capo della polizia Gabrielli dalla sala operativa di Roma | “Non facciamoci illusioni | il 2021 non sarà un anno semplice”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 gennaio 2021) “Cari colleghi e care colleghe, buona sera a tutti… da qui si ha la sensazione di vivere una sensazione surreale”. A palare è ilFrancoche come da tradizione ha parlato agli agenti impegnati nelle vieCapitale per lanciare undi auguri in vista del nuovo. Unche in questonon può che fare i conti con il momento complicato che stiamo attraversando: “Il 2020 è stato undifficile – ha detto – ma non, ilnonuncomplicato perché le tante macerie che questa pandemia ha prodotto e sta ...