Google in alcuni casi impone ai produttori Android qualche applicazione in più (Di venerdì 1 gennaio 2021) Per alcuni device Google imporrebbe l'ulteriore obbligo di pre-installare Google Telefono e le sue app di messaggistica. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 1 gennaio 2021) Perdeviceimporrebbe l'ulteriore obbligo di pre-installareTelefono e le sue app di messaggistica. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da Tutto

TuttoAndroid : Google in alcuni casi impone ai produttori Android qualche applicazione in più - Melalma_ : RT @manuelamare_30: Certe usanze barbare di divertimento di alcuni che non si rendono conto dei danni che fanno ad altri e a loro stessi.… - peppe844 : #1gennaio #BottiDiCapodanno #Asti le mie condoglianze alla famiglia... Bisogna rivedere.. Il DECRETO LEGISLATIVO DE… - manuelamare_30 : Certe usanze barbare di divertimento di alcuni che non si rendono conto dei danni che fanno ad altri e a loro stess… - MicheleM1988 : RT @CorInnovazione: Il 2020 è stato l’anno di Teams, Google Meet, Zoom. Le aziende sono state costrette a trasferire le attività sulle piat… -