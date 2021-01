Così Salvini si è dato un tono (governista). Scrive Giubilei (Di venerdì 1 gennaio 2021) La lettera di Matteo Salvini al “Corriere della Sera” traccia un bilancio di fine anno sull’operato della Lega (e della coalizione di centrodestra) e fissa i paletti per gli obiettivi da raggiungere nel 2021 confermando la linea espressa dal leader del Carroccio da varie settimane: “Siamo pronti a governare”. Salvini si mostra consapevole del momento drammatico che sta attraversando il nostro paese sottolineando come “le scelte di questo periodo saranno determinanti per plasmare il futuro nostro, dei nostri figli e dei nostri nipoti” e il contributo della Lega è emerso migliorando la legge di Bilancio (per esempio con la cancellazione dell’obbligo della partita Iva per il volontariato). Dalle sue parole emerge una visione diversa da quella proposta da Conte di un’opposizione irresponsabile affermando che “non è facile interloquire con un governo ... Leggi su formiche (Di venerdì 1 gennaio 2021) La lettera di Matteoal “Corriere della Sera” traccia un bilancio di fine anno sull’operato della Lega (e della coalizione di centrodestra) e fissa i paletti per gli obiettivi da raggiungere nel 2021 confermando la linea espressa dal leader del Carroccio da varie settimane: “Siamo pronti a governare”.si mostra consapevole del momento drammatico che sta attraversando il nostro paese sottolineando come “le scelte di questo periodo saranno determinanti per plasmare il futuro nostro, dei nostri figli e dei nostri nipoti” e il contributo della Lega è emerso migliorando la legge di Bilancio (per esempio con la cancellazione dell’obbligo della partita Iva per il volontariato). Dalle sue parole emerge una visione diversa da quella proposta da Conte di un’opposizione irresponsabile affermando che “non è facile interloquire con un governo ...

