Conte | Renzi e la partita del Quirinale Ecco gli scenari secondo Palano

Leggi su formiche

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Per capire cosa c’è dietro il pressing dial governo, occorre porre l’attenzione su un tema che “nel discorso di fine anno,ha toccato solo in maniera marginale: l’ipotesi di una riforma elettorale di stampo tedesco”. Damiano, direttore del dipartimento di Scienze politiche dell’università Cattolica è sicuro che “al di là delle legittime questioni che il leader di Italia Viva sta ponendo all’esecutivo (dalla governance sul Recovery Fund passando per le nomine nell’ambito dei servizi segreti) – spiega – c’è un grande punto interrogativo legato all’ipotesi di un nuovo sistema elettorale che ponga la soglia di sbarramento al 5%”. Stando ai numeri dei sondaggi, per Italia Viva questoo sarebbe a dir poco deleterio. Anche perché “le battaglia che l’ex premier sta portando avanti dal punto di vista ...