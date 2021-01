Capodanno, il bilancio dei botti: donna ferita alla testa da un proiettile nel Napoletano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tra Napoli e provincia, sono 8 in totale i feriti registrati al momento. Un giovane in ospedale a Ragusa Leggi su repubblica (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tra Napoli e provincia, sono 8 in totale i feriti registrati al momento. Un giovane in ospedale a Ragusa

ROMA – L’addio al tradizionale veglione di fine anno ha colpito quasi 6 milioni di italiani che lo scorso anno hanno cenato fuori in ristoranti, alberghi e agriturismi colpiti ora da un crac di circa ...

Donna ferita da un proiettile, ma non è grave. Mai così pochi feriti la notte di San Silvestro. Nessun minorenne in ospedale ...

