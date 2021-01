Botti di capodanno: ferito da petardo, morto 13enne ad Asti (Di venerdì 1 gennaio 2021) capodanno tragico ad Asti. Un 13enne è morto poco dopo la mezzanotte per le lesioni all’addome causate da un petardo. E’ accaduto al campo nomadi di via Guerra, dove il bambino viveva. Soccorso immediatamente… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 1 gennaio 2021)tragico ad. Unpoco dopo la mezzanotte per le lesioni all’addome causate da un. E’ accaduto al campo nomadi di via Guerra, dove il bambino viveva. Soccorso immediatamente… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

