Atletica | BoClassic | record italiano per Crippa sui 5km strada

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Yemanha messo fine ad un 2020 da sogno con un altro, il terzo della stagione per lui. NellaAlto Adige, in programma a Vadena (Bz), l’azzurro ha corso in 13:20 ed ha stabilito il primato nazionale sui 5km. Come se non bastasse,è andato molto vicino anche aleuropeo, sfumato per appena due secondi. Yeman si è potuto comunque consolare con un buon quarto posto, dietro a Oscar Chelimo (13:17), Robin Hendrix (13:19) e Abdelaati Iguider (13:20). “Ce l’ho messa tutta, ma alcuni atleti ne avevano più. Testa al 2021, sperando che sia un anno migliore per tutti” ha affermato l’azzurro. SportFace.